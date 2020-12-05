AnTuTu'ya göre kasım ayının en iyi orta seviye telefonları

AnTuTu'ya göre kasım ayının en iyi orta seviye telefonları

AnTuTu puanına göre, geçtiğimiz kasım ayının en iyi orta segment Android telefonlarını sizler için listeledik.

Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendiriyor.

Ancak günümüzde piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlar, fiyat olarak amiral gemisi modellerle yarışır hale geldi.

Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, kasım ayının en iyi orta segment Android telefonlarını açıkladı. Gelin bu listede yer alan telefonlara daha yakından bakalım.

ZİRVEDE REDMI 10X 5G VAR

Son birkaç ayda zirveden inmeyen Redmi 10X 5G, kasım ayında 404 bin 089 puan alarak ayın en iyi orta segment akıllı telefonu oldu. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip telefon, gücünü MediaTek'in Dimensity 820 işlemcisinden alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise 401 bin 091 puan alan Huawei Nova 7 Pro modeli var. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, Huawei'nin kendi işlemcisi Kirin 985'ten güç alıyor.

KASIM AYININ EN İYİ 10 ORTA SEGMENT TELEFONU

AnTuTu'ya göre kasım ayının en iyi 10 orta segment android telefonu şu şekilde:

(Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan detaylı özelliklerine göz atabilirsiniz.)