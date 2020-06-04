AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi orta sınıf telefonları

AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi orta sınıf telefonları

AnTuTu puanına göre, mayıs ayının en iyi orta seviye android akıllı telefonlarını sizler için derledik.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mayıs ayının en iyi orta seviye android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

LİDER: OPPO RENO 3 5G

AnTuTu'dan 403 bin 607 puan almayı başaran Oppo Reno 3 5G, mayıs ayının en iyi orta seviye android telefonu olmayı başardı.

MediaTek Dimensity 1000L işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB de depolama alanıyla karşımıza çıkıyor.

Listenin tamamı ise şu telefonlardan oluşuyor: