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    AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi orta sınıf telefonları

    AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi orta sınıf telefonları

    AnTuTu puanına göre, mayıs ayının en iyi orta seviye android akıllı telefonlarını sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 15:22
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    AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi orta sınıf telefonları

    Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

    Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mayıs ayının en iyi orta seviye android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

    telefon

    LİDER: OPPO RENO 3 5G

    AnTuTu'dan 403 bin 607 puan almayı başaran Oppo Reno 3 5G, mayıs ayının en iyi orta seviye android telefonu olmayı başardı.

    MediaTek Dimensity 1000L işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB de depolama alanıyla karşımıza çıkıyor.

    Listenin tamamı ise şu telefonlardan oluşuyor:

    • OPPO Reno 3
    • Honor 30
    • Huawei Nova 7
    • Honor 30S
    • Hono X10
    • Huawei Nova 7 SE
    • OPPO Reno 3 Pro
    • Vivo S6
    • Vivo X30
    • Redmi K30

    Instagram: @eshteknoloji

     

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