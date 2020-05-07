AnTuTu'ya göre nisan ayının en iyi android telefonları

AnTuTu'ya göre nisan ayının en iyi android telefonları

AnTuTu puanına göre, nisan ayının en güçlü android akıllı telefonlarını sizler için derledik.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz nisan ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

LİDER DEĞİŞMEDİ: OPPO FIND X2 PRO

Listeye baktığımızda, bütün telefonların da Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten güç aldığını görüyoruz.

Ancak mart ayının ilk haftasında tanıtılan Oppo Find X2 Pro, inanılmaz bir performans gösterdi ve 607 bin 147 puan almayı başararak, mart ayında elde ettiği liderliği nisan ayında da sürdürdü.

Ayrıca telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama alanının yer aldığını da hatırlatalım.

Listenin ikinci sırasında ise 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla 602 bin 191 puan alan Oppo Find X2 bulunuyor.

AnTuTu'nun nisan ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde: