Apofis isimli göktaşı, Dünya'yı tehdit ediyor

Rus bilim insanları, Apofis isimli bir göktaşının 13 Nisan 2029'da Dünya’ya yakın bir konumdan geçeceğini ve bir tehlike oluşturacağını açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma ve Acil Durumlar Araştırma Enstitüsü'nden bazı bilim insanları, 13 Nisan 2029 tarihinde adını Mısır tanrısından alan Apofis isimli bir göktaşının Dünya'ya çok yakın bir konumdan gececiğini açıkladı.

Bilim insanları, göktaşının Dünya'ya 35 bin 700 kilometre bir yakınlıktan ve tahmini saniyede 7.42 kilometre hızla teğet geçebileceğini aktarırken, Dünya'ya çarpması durumunda ise büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtti.

Dünya'nın yörüngesindeki birçok uydu yeryüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunurken, Apofis'in Dünya'yı teğet geçtiği sırada bu uydulardan daha yakın bir konumda olması bekleniyor.

DEV ENERJİ AÇIĞA ÇIKACAK

Rus bilim insanları, göktaşının Dünya'ya çarpması halinde bin 717 megaton enerji ortaya çıkaracağını söyledi.

Göktaşının düştüğü yerden 10 kilometre mesafede 6.5 büyüklüğünde deprem hissedileceğini ve rüzgar hızının saniyede en az 790 metre olacağını aktaran uzmanlar, Ortaya çıkacak enerjinin, 1961'de test edilen dünyanın en güçlü Sovyet termonükleer bombasının patlamasından sonra ortaya çıkan enerjiden 30 kat daha fazla olacağını aktardı.

Apofis'in 325 metre genişliğinde ve 27 milyon ton ağırlığında olduğu belirtilerek, 2004 yılında keşfedildiği duyuruldu.