App Store, bir günde 540 milyon dolar harcamayla rekor kırdı

App Store, bir günde 540 milyon dolar harcamayla rekor kırdı

Yeni yılın ilk gününde App Store'da 540 milyon dolar harcayan kullanıcılar, mağazanın tek günlük harcama rekorunu kırmayı başardı.

Araştırma şirketi Sensor Tower verilerine göre, 2019'da 55.5 milyar dolar olarak gerçekleşen App Store harcamaları, geçtiğimiz yıl 72.3 milyar doları buldu. Ancak görünüşe göre 2021 yılında bu rekor yine kırılacak.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, uygulama mağazası App Store üzerinde yapılan harcamalar ile ilgili bilgiler içeren raporunu yayınladı.



Söz konusu rapora göre, Noel ve yılbaşı gecesi haftasında App Store mağazasındaki uygulamalara 1.8 milyar dolar harcandı.





TEK GÜNDE 540 MİLYON DOLAR HARCANDI

Bunun büyük bir kısmını oyunlar oluştururken, yeni yılın ilk gününde yapılan 540 milyon dolarlık harcamanın tek günlük rekoru kırdığı ifade edildi.



GELİŞTİRİCİLER 200 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Apple, App Store’da yer alan geliştiricilerin, mağazanın faaliyete geçtiği 2008 yılından günümüze kadar 200 milyar dolardan fazla kazanç sağladığını belirtti. Geçen sene bu rakam 155 milyar dolar civarındaydı.

