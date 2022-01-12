App Store geliştiricileri, 2021 yılında 60 milyar dolar kazandı

iOS geliştiricileri, 2021 yılında App Store'dan toplamda 60 milyar dolar gelir elde etti.

Her geçen yıl büyümeye devam eden Apple'ın uygulama mağazası App Store, hem kazanmaya hem de geliştiricilere kazandırmaya devam ediyor.

Her ne kadar Apple, geliştiricilerden kestiği ücretler nedeniyle son zamanlarda eleştiriler alsa da iOS geliştiricileri, 2021 yılında App Store'dan toplamda 60 milyar dolar gelir elde etti.

Paylaşılan bilgilere göre iOS geliştiricileri, 2020 yılında App Store üzerinden 45 milyar dolar gelir elde etmişti.



GELİŞTİRİCİLERE TOPLAM 260 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

Öte yandan, 2008 yılında App Store kurulduğundan beri geliştiricilere ödenen para 260 milyar doları aştı.





KÜÇÜK GELİŞTİRİCİLER DAHA FAZLA

App Store'da kayıtlı, 1 milyondan az indirme rakamına sahip ve 1 milyon dolardan az kazancı olan geliştirici sayısı, tüm geliştiricilerin yüzde 90’ını oluşturuyor. Son 5 yılda, her 4 küçük geliştiriciden biri, kazancını yüzde 25 artırmayı başardı.

Son olarak, App Store mağazasının 175 ülkeye açıldığı, 40 farklı dili desteklediği, 200 yerel ödeme yöntemi barındırdığı ve 45 yerel para birimini desteklediği de verilen bilgiler arasında.