Euro
15.7441
0.28%
Dolar
13.8408
0.25%
Altın
808.4760
-0.03%
Borsa
20,686.00
1.10%
Bitcoin
594.658
1.18%
BTXN Coin
34.17
4.36%
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    App Store geliştiricileri, 2021 yılında 60 milyar dolar kazandı

    iOS geliştiricileri, 2021 yılında App Store'dan toplamda 60 milyar dolar gelir elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    App Store geliştiricileri, 2021 yılında 60 milyar dolar kazandı

    Her geçen yıl büyümeye devam eden Apple'ın uygulama mağazası App Store, hem kazanmaya  hem de geliştiricilere kazandırmaya devam ediyor.

    Her ne kadar Apple, geliştiricilerden kestiği ücretler nedeniyle son zamanlarda eleştiriler alsa da iOS geliştiricileri, 2021 yılında App Store'dan toplamda 60 milyar dolar gelir elde etti.

    Paylaşılan bilgilere göre iOS geliştiricileri, 2020 yılında App Store üzerinden 45 milyar dolar gelir elde etmişti.

    GELİŞTİRİCİLERE TOPLAM 260 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

    Öte yandan, 2008 yılında App Store kurulduğundan beri geliştiricilere ödenen para  260 milyar doları aştı.

    app store

    KÜÇÜK GELİŞTİRİCİLER DAHA FAZLA

    App Store'da kayıtlı, 1 milyondan az indirme rakamına sahip ve 1 milyon dolardan az kazancı olan geliştirici sayısı, tüm geliştiricilerin yüzde 90’ını oluşturuyor. Son 5 yılda, her 4 küçük geliştiriciden biri, kazancını yüzde 25 artırmayı başardı.

    Son olarak, App Store mağazasının 175 ülkeye açıldığı, 40 farklı dili desteklediği, 200 yerel ödeme yöntemi barındırdığı ve 45 yerel para birimini desteklediği de verilen bilgiler arasında.


    Görüş Bildir