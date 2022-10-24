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    App Store, yarından sonra daha fazla reklam gösterecek

    Apple, 25 Ekim'den itibaren Çin dışındaki tüm ülkelerde App Store reklamlarını artıracak.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:17
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    App Store, yarından sonra daha fazla reklam gösterecek

    Küresel ekonomide yaşanan gerileme ve koronavirüs pandemisinin neden olduğu sorunlar, teknoloji şirketlerini oldukça etkiliyor. Bu nedenle birçok şirket, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

    Herhangi bir Apple cihazı aldığınızda;  App Store, Podcast'ler, Kitaplar ve Haritalar gibi bazı uygulamalar, önceden yüklenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdilerde ise Apple, bu uygulamalarda reklam göstermek için kolları sıvadı.

    App Store'a daha çok reklam geliyor

    Apple, yakında uygulama mağazası olan App Store'da çok daha fazla reklam göstereceğini onaylamıştı.

    Apple'ın aldığı bu karar, 25 Ekim tarihinden itibaren Çin dışındaki tüm ülkelerde devreye girecek. Ayrıca şirket, yakında Harita uygulamasında da reklam göstermeye başlayacak.

    aple


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