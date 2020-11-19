App Store'un geliştiricilerden aldığı pay yüzde 15'e inecek

Apple, 1 Ocak 2021 itibarıyla "Küçük İşletme Programı" kapsamında, oyun geliştiricilerinden aldığı yüzde 30'luk App Store kesintisini yüzde 15'e indirecek.

App Store kurallarına göre geliştiriciler, mobil oyunlarda Apple'ın uygulama içi faturalandırma sistemini kullanmak zorunda. Çünkü Apple, bu ödeme yöntemlerinden yüzde 30'a kadar kesinti yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda Fortnite'a eklediği kendi ödeme sistemi ile bu kesintilerden kurtulmayı amaçlayan Epic Games, Apple ile sorun yaşamış ve Fortnite App Store'dan kaldırılmıştı.

APPLE İNDİRİME GİDİYOR

Yüzde 30'luk yüksek kesinti nedeniyle geliştiriciler tarafından topa tutulan Apple, inidirm kararı aldı.

KESİNTİ YÜZDE 15'E İNİYOR

Apple, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla "Küçük İşletme Programı" kapsamında, oyun geliştiricilerinden aldığı yüzde 30'luk App Store kesintisini yüzde 15'e indirecek.

Ancak bu indirim, yalnızca yılda 1 milyon doların altında olan işletmeler ve geliştiriciler için geçerli. Yılda 1 milyon dolardan fazla kazanan geliştiricilere yüzde 30'luk kesinti uygulanmaya devam edecek.

Bu nedenle geliştiricilerin yüzde 98'lik kısmının bu indirimden faydalanması bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji