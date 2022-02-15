Apple, 12 tedarikçisi ile yollarını ayırdı

Apple, 12 tedarikçisi ile yollarını ayırdı

Apple, sattıkları cevherin silahlı çatışmaları finanse etmek için kullanıldığı endişesiyle 12 döküm şirketiyle ilişkiyi kesti.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve Mac gibi modeller için dünya genelindeki döküm şirketleriyle iş birliği yapıyor.

Apple, sattıkları cevherin silahlı çatışmaları finanse etmek için kullanıldığı endişesiyle 12 rafineri ve döküm şirketi ile bağlarını kopardığını duyurdu.

ABD'li teknoloji devi, en son "tartışmalı mineral" denetiminin sonuçlarını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sundu.

Hazırlanan üçüncü taraf raporu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerde kalay, tantal, tungsten ve altın madenciliği yapan şirketlerin Apple ile artık çalışamayacağını gösteriyor.

Şirket, "kan mineralleri" olarak adlandırılan bu maddeleri sınırlamaya yönelik ilk çabalarında öncelik verilen 14 malzeme arasında kalay, tantal, tungsten ve altını hedeflediğini söyledi.

TOPLAM 163 TESİSLE İLİŞKİ KESİLDİ

Apple, 2009'dan bu yana ihlaller nedeniyle 163 tesis ve rafineriyle bağlarını kopardığını belirtti.

Apple; tedarik şirketlerini seçerken, çalışma koşullarını, insan haklarının ihlal edilip edilmediğini veya çıkarılan mineral ve madenlerin kötü amaçlara hizmet edip etmediğini yakından denetliyor.