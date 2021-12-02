Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını seçti: Hayat Eve Sığar ilk sırada

Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Hayat Eve Sığar, Türkiye'nin en popüler uygulaması oldu.

2022 yılına girmemize sayılı günler kala birçok şirket, 2021'nin en'leri listesini paylaşmaya başladı.

ABD'li teknoloji devi Apple, App Store isimli uygulama mağazası için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı.

Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamaya da yer verdi.

Yılın trendini 'sosyal bağ' olarak belirleyen Apple; Bumble, Canva, EatOkra ve Peanut uygulamalarını bu trende öncülük eden örnek uygulamalar olarak sıraladı.

HAYAT EVE SIĞAR, TÜRKİYE'DE ZİRVEDE

Apple, Türkiye uygulama mağazasından seçtiği en iyi mobil uygulama ve oyunlar listesini de açıkladı.

Hayat Eve Sığar, en iyi ücretsiz uygulama olurken; en iyi ücretsiz oyun ise PUBG: MOBILE seçildi.

TÜRKİYE'DE YILIN EN İYİ UYGULAMALARI

Ücretsiz uygulamalar:

Hayat Eve Sığar

Telegram

e-Nabız

WhatsApp

Instagram

YouTube

Trendyol

getir

TikTok

e-Devlet

CDAS

Facebook

Yemeksepeti

Google Maps

ZOOM

Hepsiburada

Snapchat

BiP

Ziraat Mobil

Gmail

Ücretli uygulamalar:

The Wonder Weeks

Forest - Your Focus Motivation

Facetune

TouchRetouch

CamScanner + | PDF Scanner

Threema

MilGPS

TeamSpeak 3

DSLR Camera

Procreate Pocket

JSPS - MEVZUAT PRO

Education

CryptoTab Browser Pro

Ezberle

SkyView®

Video Master Pro

My Contacts Backup Pro

NeuralCam - Night Mode Camera

DAZZL CAM

AutoSleep Track Sleep on Watch

Glitché

Apple'ın dünya genelinde seçtiği en iyi uygulamalar ise şu şekilde: