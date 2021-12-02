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- Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını seçti: Hayat Eve Sığar ilk sırada
Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını seçti: Hayat Eve Sığar ilk sırada
Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Hayat Eve Sığar, Türkiye'nin en popüler uygulaması oldu.
- Haber Merkezi
- 02.12.2021 - 17:37
- Güncelleme : 02.12.2021 - 18:00
2022 yılına girmemize sayılı günler kala birçok şirket, 2021'nin en'leri listesini paylaşmaya başladı.
ABD'li teknoloji devi Apple, App Store isimli uygulama mağazası için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı.
Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamaya da yer verdi.
Yılın trendini 'sosyal bağ' olarak belirleyen Apple; Bumble, Canva, EatOkra ve Peanut uygulamalarını bu trende öncülük eden örnek uygulamalar olarak sıraladı.
HAYAT EVE SIĞAR, TÜRKİYE'DE ZİRVEDE
Apple, Türkiye uygulama mağazasından seçtiği en iyi mobil uygulama ve oyunlar listesini de açıkladı.
Hayat Eve Sığar, en iyi ücretsiz uygulama olurken; en iyi ücretsiz oyun ise PUBG: MOBILE seçildi.
TÜRKİYE'DE YILIN EN İYİ UYGULAMALARI
Ücretsiz uygulamalar:
- Hayat Eve Sığar
- Telegram
- e-Nabız
- YouTube
- Trendyol
- getir
- TikTok
- e-Devlet
- CDAS
- Yemeksepeti
- Google Maps
- ZOOM
- Hepsiburada
- Snapchat
- BiP
- Ziraat Mobil
- Gmail
Ücretli uygulamalar:
- The Wonder Weeks
- Forest - Your Focus Motivation
- Facetune
- TouchRetouch
- CamScanner + | PDF Scanner
- Threema
- MilGPS
- TeamSpeak 3
- DSLR Camera
- Procreate Pocket
- JSPS - MEVZUAT PRO
- Education
- CryptoTab Browser Pro
- Ezberle
- SkyView®
- Video Master Pro
- My Contacts Backup Pro
- NeuralCam - Night Mode Camera
- DAZZL CAM
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Glitché
Apple'ın dünya genelinde seçtiği en iyi uygulamalar ise şu şekilde:
- Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World
- Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion
- Yılın Mac Uygulaması: Craft
- Yılın Apple TV Uygulaması: DAZN
- Yılın Apple Watch Uygulaması: Carrot Weather
- Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift
- Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution
- Yılın Mac Oyunu: Myst
- Yılın Apple TV oyunu: Space Marshals 3
- Yılın Apple Arcade Oyunu: Fantasion