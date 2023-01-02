Apple, 22 yıllık Mac geleneğini bozdu

Apple, 2001'den bu yana ilk kez yılın dördüncü çeyreğini yeni bir Mac modeli piyasaya sürmeden kapattı.

2022 yılı teknoloji şirketleri için pek de iyi geçmedi. Ekonomik sorunlar nedeniyle birçok ürüne olan talep düşerken, şirketler politikalarında değişikliğe gitti.

Apple, 2001'den bu yana devam eden bir geleneği sonlandırdı. ABD merkezli şirket, 2001'den bu yana ilk kez yılın dördüncü çeyreğinde yeni bir Mac modeli piyasaya sürmedi.

Beklentiler boşa çıktı

Analistler, Apple'ın 2022 yılı sonuna kadar yeni nesil MacBook Pro ve Mac Pro bilgisayarlarını tanıtmasını bekliyordu.

Apple, 2001 yılında iBook G3'ün piyasaya sürülmesinden bu yana, ekimden aralık ayına kadar olan dördüncü çeyrekte her zaman bir Mac modeli tanıtmıştı.

Şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü son Mac, 15 Temmuz'da satışa sunulan MacBook Air M2 oldu.

Şirkete yakın birçok kaynağa göre, yeni Mac modelleri 2023'ün ilk çeyreğinde görücüye çıkacak.