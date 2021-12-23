Apple, 5G telefon satışlarında zirveyi bırakmadı

2021'in üçüncü çeyreğinde "dünya çapında en çok satılan 5G telefonlar" listesinde iPhone'lar zirvede yer aldı.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

Tahminlere göre, bu yıl global pazarda 5G destekli akıllı telefon satışları 560 milyona ulaşacak ve elde edilen gelir yaklaşık 108 milyar dolar olacak.

APPLE, 5G SATIŞLARINDA ZİRVEDE

Bildiğiniz gibi Apple, ilk 5G desteğini iPhone 12 ile kullanıcılara sundu ve bu durum iPhone 13 modellerinde de devam etti.

Apple her ne kadar 5G'yi rakiplerinden oldukça sonra benimsese de açığı kapatarak satışlarda zirveye yerleşti.

5G'DE ZİRVEDEKİ MARKALAR

Strategy Analytics'in son raporuna göre, Apple, 2021'in üçüncü çeyreğinde sevk edilen 5G telefon sayısında tüm rakiplerinin önünde yer aldı. Apple'ın arkasından ise Android akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Samsung, Oppo ve Vivo geldi.

5G akıllı telefon sevkiyatlarında en yüksek büyüme oranını ABD yaptırımları nedeniyle Huawei'den ayrılan Honor markası gerçekleştirdi.

Honor'un 5G telefon sevkiyatları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 194 oranında artış gösterdi.