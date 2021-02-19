Apple, 6G çalışmalarına hız verdi: Mühendis alımları başladı

ABD'li teknoloji devi Apple, 6G ağ teknolojileri için insan kaynağı çalışmalarına şimdiden başladı.

Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini yavaş yavaş 6G'ye bırakacak.

APPLE, ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ

Daha önce 6G için çalışmalar yürüten Next G Alliance koailisyonuna katılan Apple, bu teknoloji için elini çabuk tutuyor. Çünkü şirket, 5G teknolojisini iPhone'lara çok geç getirdiği için eleştirilmişti.

Apple, son günlerde 6G ağ teknolojileri için insan kaynağı arayışına başladı. Resmi web sayfasından iş ilanı yayınlayan şirket, Silikon Vadisi ve San Diego ofislerinde görev almak üzere, 5G ve 6G teknolojisi için mühendisler işe alacak.

iPhone 12 modellerinde Qualcomm'un 5G modemlerini kullanmak zorunda kalan Apple, gelecekte hem 5G, hem de 6G için artık kendi modemlerini kullanmak istiyor.

6G HALA ÇOK UZAĞIMIZDA

Apple ve Google gibi şirketler, her ne kadar şimdiden 6G çalışmalarına başlasa da bu teknoloji için önümüzde epey zaman var.

Örneğin, 6G ile ilgili olarak stratejisini belirleyen Güney Kore, 6G teknolojisi için pilot çalışmalarına 2026 yılında başlayacağını duyurmuştu. Güney Kore hükümeti, 2028 ile 2030 arasında 6G hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Samsung, 6G teknolojisinin 2028'de hazır olacağını ve 2030 yılında kullanıcılara sunulacağını söylüyor.