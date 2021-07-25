Apple, A13 işlemcisine sahip yeni bir monitör üzerinde çalışıyor

Apple'ın iPhone 11'e güç veren A13 Bionic işlemcisine sahip bir monitör üzerinde çalıştığı söyleniyor. İşte tüm detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2016 yılında Thunderbolt Display adlı monitörünün satışını durdurmuştu.

Thunderbolt Display’in iptali sonrasında, Apple'ın ekran kartı ve işlemciye sahip yeni bir monitör üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

Apple, 2019 yılında Pro Display XDR modelini tanıttı, ancak beklenenin aksine bu monitörde grafik ve işlemci birimine yer verilmemişti.

APPLE'DAN YENİ MONİTÖR

Yeni gelen iddialara göre Apple, J327 kod adına sahip bir monitörü test etmeye başladı. Üstelik yeni monitör, iPhone 11 serisindeki A13 Bionic işlemci ve Neural Engine grafik motoruna da sahip olacak.

Görünüşe göre Apple, monitördeki işlemci ve grafik gücünü Mac'lerdekilerle birleştirerek, daha yüksek performans elde etmek istiyor.

Böylelikle Apple Silicon işlemcisinden güç alan yeni Mac modelleri, yeni monitör sayesinde daha güçlü olacak.

Apple'ın kendi işlemcisi ve grafik birimini barındıran yeni monitörleri hakkında şimdilik pek fazla detay yok. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.