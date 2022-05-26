Apple, ABD'deki çalışanlarına zam yaptı

Apple, ABD'de çalışan işçiler için başlangıç ​​ücretini artıracağını duyurdu.

Apple perakende sendikası organizatörleri, New York'ta yaşam maliyetlerinin gittikçe ağırlaştığını ve bu nedenle saatlik ücretlerin en az 30 dolar olması gerektiğini söylüyor.

Ayrıca işçiler; öğrenim ücretinin geri ödenmesi, daha erişilebilir tatil zamanı ve daha iyi emeklilik seçenekleri dahil olmak üzere daha iyi avantajlar talep ediyordu.

Apple çalışanları, pazarlarına ve deneyimlerine bağlı olarak saatte 17 dolar ile 30 dolar arasında ücret alıyordu.

Apple, ücretlere zam yaptı

Apple, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'li çalışanlarının başlangıç ​​ücretini artıracağını söyledi.

Apple, Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketin ABD'li ekip üyeleri için başlangıç ​​ücretinin saat başına 22 dolara veya piyasaya bağlı olarak daha yüksek bir seviyeye yükseleceğini ve 2018 seviyelerine göre yüzde 45'lik bir artış olacağını belirtti..

Kaliforniya merkezli Apple, suskun kültürüyle tanınıyor, ancak geçen yıl bazı mevcut ve eski çalışanlar, şirketin çevrimiçi çalışma koşullarını eleştirmeye başlamıştı.

Nisan ayında, Apple'ın Atlanta mağazasındaki işçiler, şirketin ilk sendikalaşan ABD mağazası olmak için imza toplayıp dilekçe vermişti.

Apple'ın dünya çapında 154 bin çalışanı ve ABD genelinde 270 mağazası var. 2021 mali yılında dünya çapında 365 milyar doların üzerinde gelir bildiren şirketin yaptığı zammın, çalışanlar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.