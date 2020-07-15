Apple, AB'nin açtığı 15 milyar dolarlık davayı kazandı

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Apple'a açtığı vergi kaçırma davasının kazananı ABD'li şirket oldu.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın başı son zamanlarda açılan davalarla dertte. Geçtiğimiz mart ayında iPhone'ları yavaşlattığı için kullanıcı başına 25 dolar ödeme yapmakla cezalandırılan şirket, bu sefer kazanan taraf oldu.

Avrupa Birliği Komisyonu, yıllar önce vergi kaçırdığı iddiasıyla Apple'a soruşturma açmıştı.

Geçtiğimiz yıl karara bağlanan soruşturma kapsamında Apple, İrlanda'ya 14.5 milyar dolar ödeme yapmaya mahkum edilmişti. Sonrasında bu rakam, eklenen faizlerle birlikte 15 milyar dolara kadar ulaşmıştı.

Apple daha sonra bu kara uyup gerekli ödemeyi İrlanda'ya yapmıştı.





APPLE PARAYI GERİ ALACAK

Apple, bu ödemeyi yaptıktan sonra karara itiraz ederek davayı temyize götürmüştü. Mahkeme, Avrupa Komisyonu'nun Apple'ın vergi kaçırdığı iddialarını kanıtlamakta başarısız olduğu hükmüne vardı.

Karar sonrasında Apple, İrlanda'ya yaptığı 14.5 milyar dolar ödemeyi geri alacak.

Apple cephesinden yapılan açıklamada, "Mahkeme kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve dünyanın en büyük vergi mükellefi olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.