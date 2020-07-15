Dolar
6.8651
0.016%
Euro
7.8562
0.3858%
Altın
1805.75
-0.205%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
398.722
-0.17%
Bitcoin
63486.07
-0.3951%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Apple, AB'nin açtığı 15 milyar dolarlık davayı kazandı

    Avrupa Birliği Komisyonu'nun Apple'a açtığı vergi kaçırma davasının kazananı ABD'li şirket oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 14:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, AB'nin açtığı 15 milyar dolarlık davayı kazandı

    ABD'li teknoloji devi Apple'ın başı son zamanlarda açılan davalarla dertte. Geçtiğimiz mart ayında iPhone'ları yavaşlattığı için kullanıcı başına 25 dolar ödeme yapmakla cezalandırılan şirket, bu sefer kazanan taraf oldu.

    Avrupa Birliği Komisyonu, yıllar önce vergi kaçırdığı iddiasıyla Apple'a soruşturma açmıştı.

    Geçtiğimiz yıl karara bağlanan soruşturma kapsamında Apple, İrlanda'ya 14.5 milyar dolar ödeme yapmaya mahkum edilmişti. Sonrasında bu rakam, eklenen faizlerle birlikte 15 milyar dolara kadar ulaşmıştı.

    Apple daha sonra bu kara uyup gerekli ödemeyi İrlanda'ya yapmıştı.

    APPLE

    APPLE PARAYI GERİ ALACAK

    Apple, bu ödemeyi yaptıktan sonra karara itiraz ederek davayı temyize götürmüştü. Mahkeme, Avrupa Komisyonu'nun Apple'ın vergi kaçırdığı iddialarını kanıtlamakta başarısız olduğu hükmüne vardı.

    Karar sonrasında Apple, İrlanda'ya yaptığı 14.5 milyar dolar ödemeyi geri alacak.

    Apple cephesinden yapılan açıklamada, "Mahkeme kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve dünyanın en büyük vergi mükellefi olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir