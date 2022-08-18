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    Apple, akıllı saat ve MacBook üretimini Çin dışına çıkarmak istiyor

    Apple akıllı saat ve Macbook üretimini Vietnama taşımaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 11:09
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    Apple, akıllı saat ve MacBook üretimini Çin dışına çıkarmak istiyor

    Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

    Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, üretimi genellikle Çin ve Hindistan'daki fabrikalarında yapıyor.

    Foxconn ve diğer üreticiler, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin'in sıkı tedbirler uygulamasından olumsuz etkilenmiş ve iPad üretimi Çin'den Vietnam'a taşınmıştı.

    Apple, Çin'e bağlı kalmak istemiyor

    Apple, Vietnam'da ilk kez Apple Watch ve MacBook üretmek için tedarikçilerle görüşüyor. Luxshare Precision Industry ve Foxconn'un, kuzey Vietnam'da Apple Watch test üretimine başladığı da gelen bilgiler arasında.

    spple watch

    Çin kalitesi yakalanırsa üretim başlayacak

    Apple tedarikçleri, Çin'dekiyle aynı kaliteyi yakalayabilirse, şirket Vietnam'da akıllı saat seri üretimine başlayacak.

    Apple CEO’su Tim Cook, nisan ayında Çin'deki tedarik kısıtlamalarının şirkete 4 milyar ila 8 milyar dolar arasında bir rakama mal olacağını tahmin etmişti.


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