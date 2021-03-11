Apple, Almanya'ya 1 milyar euro yatırımla çip merkezi kuracak

Apple, 1 milyar eurodan fazla yatırımla Almanya'da çip merkezi kuracak ve bölgeyi Avrupa’daki çip tasarım merkezi haline getirecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan araştırma ve geliştirme bölümlerinin Avrupa çip tasarım merkezine dönüştürülmesi için düğmeye bastı.

Bu kapsamda 1 milyar eurodan fazla yatırım yapmayı planladığını açıklayan Apple, 2019 yılında çip devi Intel'in Kirchheim yakınlarındaki akıllı telefon modem çip teknolojisi tesisini satın alarak, Avrupa'daki en büyük geliştirme merkezine dönüştürmüştü.

Söz konusu tesiste halihazırda 40 ülkeden 1.500 mühendis çalışıyor. Apple'ın Almanya'nın tamamında ise yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor.



KENDİ ÇİPLERİNİ ÜRETECEK

Bildiğiniz gibi Apple, ürünlerinde artık Qualcomm ve Intel yerine kendi ürettiği işlemcileri kullanmaya başladı. Bavyera'daki çip tasarım merkezi, Apple'ın kendi çiplerine odaklanacak ve gelecekteki tüm ürünlerde bu işlemcilerin kullanılmasını sağlayacak.





MÜNİH'TEKİ MERKEZ DE GENİŞLİYOR

Kirchheim'daki geliştirme laboratuvarları ile birlikte Apple, Münih şehir merkezindeki 30 bin metrekarelik merkezini de genişletiyor.

"MÜNİH, APPLE'IN YUVASI"

Apple CEO'su Tim Cook, Münih'teki ekibin 5G teknolojisinde keşfedecekleri yenilikleri sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Münih 40 yıldır Apple'ın yuvası. Biz bu şehre ve Almanya'ya beraber başardıklarımız için minnettarız ve önümüzde uzanan yolu dört gözle bekliyoruz." dedi.