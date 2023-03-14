Apple, App Store fiyatlandırma sistemini güncelliyor Apple, App Store'da uygulama içi satın alımlar ve ücretli uygulamalar için yeni fiyatlandırma sistemini hayata geçirecek.

Geçtiğimiz yıl Apple, App Store'da geliştiricilere 0,29 ila 10 bin dolar arasında değişen 900 farklı fiyat noktası sunmaya başlamıştı.

Şimdiye kadar bu değişikliği aboneliklerde sunan şirket, benzer bir güncellemeyi App Store uygulamalarına ve uygulama içi satın alımlara getiriyor.

Apple'ın web sitesinde detaylandırdığı gibi, ücretli uygulamalar ve tek seferlik uygulama içi satın alımlar da artık yeni fiyat noktalarından yararlanabiliyor.

Bu noktada, geliştiricilere 10 dolara kadar 0,10 dolar veya 50 dolar için 0,50 dolar aralığında seçim fırsatı sunulacak.

Buna ek olarak, Apple artık geliştiricilerin "her ülke veya bölgedeki en yaygın fiyatlandırma kurallarını izleyen" küresel olarak eşitlenmiş fiyatlar belirlemesine izin verecek.

Bu, uygulamaların ve uygulama içi satın almaların farklı bölgelerdeki müşteriler için daha alakalı bir şekilde fiyatlandırılabileceği anlamına geliyor.

Fiyatların vergi artışları veya kur dalgalanmalarını hesaba katacak şekilde otomatik olarak ayarlanmaması için yeni bir seçenek de var.

Apple'a göre, mevcut uygulamaların ve uygulama içi satın almaların fiyatları 9 Mayıs 2023'te dünya genelinde güncellenecek. Geliştiriciler, bu değişiklikler hakkında daha fazla ayrıntıyı Apple Developer portalında bulabilirler.