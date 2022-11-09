Apple, App Store'daki her hareketinizi izliyor

Güvenlik uzmanları, kullanıcıların App Store’daki detaylı etkileşim kaydının Apple’a gönderildiğini iddia etti.

Küresel ekonomide yaşanan gerileme ve koronavirüs pandemisinin neden olduğu sorunlar, teknoloji şirketlerini oldukça etkiliyor. Bu nedenle birçok şirket, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Apple, 25 Ekim tarihinden itibaren App Store'da daha fazla reklam göstermeye başlamıştı. Ayrıca şirket, yakında Harita uygulamasında da reklam göstermeye başlayacak.

App Store’da reklam gösteriminin başlamasıyla birlikte, şirketin gizlilik konusundaki yaklaşımının da değişebileceğinden endişe ediliyor.

Kullanıcı hareketleri Apple'a gidiyor

İki geliştirici ve bir grup güvenlik araştırmacısı, App Store'daki kullanıcı hareketlerinin Apple'a gönderildiğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, iOS işletim sisteminin Apple’a gönderdiği kullanıcı verileri arasında ekranda dokunulan yerlerin de olduğunu söylüyor. Bu bilgiler, bir JSON dosyası aracılığıyla Apple'a anlık olarak gönderiliyor.

Geliştiricilere göre Apple, App Store’daki kullanıcı hareketlerini 2021’in Mayıs ayında yayınlanan iOS 14.6’dan bu yana izliyor.

App Store’da reklam gösteriminin başlamasından bu yana reklam verenler, reklamlarının performanslarıyla ilgili verilere ulaşabiliyor. Apple'ın topladığı verilerin bununla ilgili olabileceğini de belirtelim.

Apple, App Store üzerinde topladığı verileri üçüncü taraflarla paylaşmadığını belirtse de bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Apple, üçüncü tarafların iOS kullanıcıları takip etmesinin önüne geçmiş ve Google ve Meta gibi şirketler reklamlardan ciddi zarara uğramıştı.