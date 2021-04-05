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- Apple Arcade platformuna 31 yeni oyun eklendi
Apple Arcade platformuna 31 yeni oyun eklendi
Apple'ın kendi cihazları için sunduğu oyun abonelik servisi Apple Arcade, 31 yeni oyun ile kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 15:55
- Güncelleme : 05.04.2021 - 16:02
Apple'ın aylık oyun abonelik sersivi Apple Arcade, ilk olarak 2019 yılında tanıtılmış ve hizmete açılmıştı.
150 farklı ülkede kullanılan Apple Arcade sayesinde, kullanıcılar iPhone, iPad, Mac ve Apple TV cihazlarından oyunlara erişme imkanına sahip oluyor.
31 YENİ OYUN EKLENDİ
ABD'li şirket, oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Apple Arcade platformuna 31 yeni oyun ekledi ve toplam oyun sayısını 180'e çıkardı.
Apple Arcade servisine yakın zamanda eklenen 31 oyun şu şekilde:
- Backgammon+
- BADLAND+
- Blek+
- Chameleon Run+
- Chess - Play and Learn+
- Clap Hanz Golf
- Cut the Rope Remastered
- Don't Starve Pocket Edition
- Fantasian
- Flipflop Solitaire+
- Fruit Ninja Classic+
- Good Sudoku+
- Mahjong Titan+
- Mini Metro+
- Monument Valley+
- Muhteşem Dama+
- NBA 2K21 Arcade Edition
- Really Bad Chess+
- Reigns
- Simon's Cat - Story Time Solitaire by MobilityWare+
- SongPop Party
- SpellTower+
- Star Trek Legends
- Sudoku Simple+
- Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat
- The Oregon Trail
- The Room Two+
- Threes! - Arcade
- Tiny Crossword+
- Wonderbox: Macera Atölyesi
- World of Demons
APPLE ARCADE TÜRKİYE FİYATI
Apple Arcade platformuna üye olan kullanıcılar, bir ay boyunca ücretsiz bir şekilde oyunlara erişebiliyor. Ücretsiz deneme periyodundan sonra ise 34,99 TL'lik bir ücret ödemeniz gerekiyor.