Apple artık Mac'lerde kendi çiplerini kullanacak

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını ve bu cihazların bu yıl içerisinde teslim edileceğini açıkladı.

Bildiğiniz gibi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemciyi kullanıyor. Ancak şirket, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyor.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını ve bu cihazların bu yıl içerisinde teslim edileceğini açıkladı.

Böylece, şirketin amiral gemisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının işlemcileri için 15 yıllık Intel bağımlılığı sona ermiş oldu.

"YENİ BİR DÖNEM"

Apple CEO'su Tim Cook, bu hamlenin şirketin 1980'li yıllarda tanınmasını ve 1990'lı yıllarda tekrar popüler olmasını sağlayan Mac bilgisyarlar için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Bu değişim ile Mac'ler, halihazırda Apple tarafından üretilen çipleri kullanan iPhone ve iPad cihazların arasında katılmış olacak.

INTEL KULLANICILARINA DESTEK SÜRECEK

Cook, bu değişimin tamamlanmasının yaklaşık iki yıl süreceğini açıklarken, Apple'ın Intel işlemcili cihazlar için "uzun yıllar" destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

Apple'ın kendi çiplerine geçmesi ile iPhone ve iPad'ler için uygulama üretenler Mac'ler için de uygulama üretebilecek.