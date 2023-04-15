Apple, bataryalarda geri dönüştürülmüş kobalt kullanacak

AA

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2025 yılına kadar pillerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanacağını açıkladı.

Ayrıca, 2025 yılına kadar Apple cihazlarındaki mıknatıslarda tamamen geri dönüştürülmüş nadir toprak elementlerinin kullanılacağı aktarıldı.

Devre kartlarında da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılacak

Apple tasarımı devre kartlarında da yüzde 100 geri dönüştürülmüş lehim kalayı ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş altın kaplama kullanılacağı kaydedildi.

Şirketin 2022'de geri dönüştürülmüş metallerin kullanımını önemli ölçüde genişlettiği anımsatılan açıklamada, halihazırda Apple ürünlerindeki tüm alüminyumun üçte ikisinden fazlasının, tüm nadir toprak elementlerinin yaklaşık dörtte üçünün ve tüm tungstenin yüzde 95'inden fazlasının yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu hızlı ilerlemenin Apple'ı tüm ürünlerini yalnızca geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerle üretme hedefine yaklaştırdığı, şirketin 2030'a kadar her ürününü karbon nötr hale getirme hedefinde ilerlemesini sağladığı vurgulandı.