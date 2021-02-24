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    Apple bilgisayarları hedef alan zararlı yazılım: Silver Sparrow

    Güvenlik uzmanları, Silver Sparrow ismindeki bir zararlı yazılımın 150'den fazla ülkedeki Apple bilgisayarlarda tespit edildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 10:14
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    Apple bilgisayarları hedef alan zararlı yazılım: Silver Sparrow

    Apple'ın ürettiği 30 bin civarında Mac bilgisayara bulaşan yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı.

    Silver Sparrow (Gümüş Serçe) adlı yazılım, 150'den fazla ülkedeki bilgisayarlarda tespit edildi.

    Güvenlik şirketi Red Canary'den uzmanların araştırmaları sonucu fark edilen yazılımın, hangi amaçla bulaştığı şimdilik bilinmiyor.

    APPLE M1 İŞLEMCİLİ BİLGİSAYARLAR ETKİLENİYOR

    Apple, kendi işlemcisi M1 çipine sahip bilgisayarları etkileyen yazılımın olası zararlı etkilerini sınırlamak için önlem aldıklarını açıkladı.

    Önlemler, bu yazılımın yeni bilgisayarlara bulaşmasının önüne geçse de halihazırda bulaştığı bilgisayarların nasıl etkilenebileceği bilinmiyor.

    apple mac

    Red Canary araştırmacıları söz konusu yazılımın MacOS işletim sistemine bulaşan diğer zararlı yazılımlarla benzer bir davranış göstermediğini söylüyor.

    Yazılımın, bulaştığı bilgisayarlar üzerinden saat başı bir komuta merkeziyle iletişime geçtiği ve bu komuta merkezinden emir beklediği tespit edildi.

    Silver Sparrow isimli zararlı yazılımın, kendisini tamamen gizleme ve gerektiğinde imha etme özelliği de bulunuyor.

    Güvenlik uzmanlarına göre bu yazılım, henüz zararlı bir işlem gerçekleştirmese de bulaşım hızı ve operasyonel olgunluğu, istenen zamanda harekete geçebileceğini gösteriyor.

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