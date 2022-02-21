Apple, bu yıl 4 yeni Mac modeli piyasaya sürecek

Gelen bilgilere göre Apple, bu yıl M2 çipiyle donatılmış 4 yeni Mac modeli satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Apple'ın bu yıl içinde M2 ​​çipli birkaç yeni Mac piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Bunların 13 inç MacBook Pro, Mac Mini, 24 inç iMac ve yeniden tasarlanmış MacBook Air olacağı tahmin ediliyor.

Gelen bilgilere göre, tüm yeni Mac modelleri gücünü Apple'ın en yeni işlemcisi M2 Bionic'ten alacak.

Apple, her ne kadar M2 yongası hakkında herhangi bir ipucu vermese de yeni işlemcinin, M1'den biraz daha hızlı olacağı ve aynı 8 çekirdekli mimariyi kullanacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte, grafik tarafında ise çekirdek sayılarının artabileceği söyleniyor. Öte yandan şirket, tıpkı M1'de olduğu gibi M2 yongasının da Pro ve Max sürümlerini tanıtabilir.

INTEL DESTEKLİ MODELLERİN YERİNE YENİLERİ GELİYOR

Apple'ın ilk şirket içi M1 yongasını Kasım 2020'de duyurmasının üzerinden bir yıldan fazla, M1 Pro ve M1 Max'in piyasaya çıkışından bu yana da birkaç ay geçti.

Apple, kendisini Intel işlemcilerinden uzaklaştırmaya devam ederken, muhtemelen kalan Intel destekli cihazları seriden çıkarmak için bunların yerine yeni modeller tanıtacak.

Örneğin, mevcut 27 inç iMac Pro'nun yerine M1 Pro ve M1 Max yonga setine sahip daha büyük bir iMac Pro'nun tanıtılacağı gelen bilgiler arasında.

Analistlere göre, Apple'ın yeni Mac'leri mart, mayıs ve haziran aylarında tanıtılacak ve hemen ardından satışa çıkacak.

İLK ETKİNLİK 8 MART'TA

Apple'ın, şimdiden yeni iPhone SE, iPad Air ve potansiyel olarak yeni bir Mac'i 8 Mart'ta tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor. Etkinliklerle ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.