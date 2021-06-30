Apple, bulut hizmetleri için Google'a 300 milyon dolar ödeyecek

Apple, bulut hizmetleri için Google'a 300 milyon dolar ödeyecek

Apple, veri tüketim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Google'ın bulut hizmetlerine bu yıl 300 milyon dolar harcayacak.

Teknoloji dünyasının iki ezeli rakibi Google ve Apple, zaman zaman birbirlerinin teknolojilerinden de faydalanmak zorunda kalıyor.

Örneğin Google, Apple'ın Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olabilmek için her yıl milyonlarca dolar ödeme yapıyor.

Apple ise, veri tüketim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Google'ın bulut hizmetlerinden faydalanıyor.

GOOGLE'A 300 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Gelen bilgilere göre Apple, bu yıl toplamda 8 ExaByte seviyesine çıkacak veri tüketimi için Google’a 300 milyon dolar ödeyecek. Geçen yıl Apple'ın ödediği rakam ise 150 milyon dolar seviyesindeydi.

Apple, ödediği miktarla şu anda Google Cloud'un en büyük müşterisi konumunda. İkinci sırada ise Çinli ByteDance firması var.

Mevcut veri merkezleri kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede olmayan Apple, şimdilik bulut altyapısı konusunda Google'a bağlı durumda.



