Apple, çalışanlar için ChatGPT kullanımını kısıtladı Apple, OpenAI şirketinin geliştirdiği ChatGPT sohbet botunun çalışanlar için kullanımını kısıtlama kararı aldı.

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ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ChatGPT, her ne kadar son zamanlarda popüler olsa da bazı tehlikeleri de bulunuyor. Bu nedenle bazı şirketler, çalışanlar için çeşitli kısıtlamalar getiriyor.

Apple, çalışanları için ChatGPT'yi kısıtladı

Wall Street Journal'ın bir belgeye ve kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple, şirketin benzer bir teknoloji geliştirmesi nedeniyle çalışanları için ChatGPT ve diğer harici yapay zeka araçlarının kullanımını kısıtladı.

Raporda, Apple'ın yapay zeka programlarını kullanan çalışanların gizli verileri sızdırmasından endişe duyduğu ve bu nedenle böyle bir kısıtlama getirdiği bilgisi yer aldı.

Samsung da yasaklamıştı

Güney Kore merkezli Samsung da çalışanlarına ChatGPT ve benzeri sistemleri yasakladığını duyurmuştu.

Samsung çalışanları, geliştirdikleri önemli sistem kodlarındaki hataları göremediklerinde ChatGPT'ye başvurmaya başlamıştı.

Bu nedenle şirket, önemli ve kritik bilgilerin ChatGPT aracılığıyla dışarıdan başka insanlara ulaşmasını engellemeye çalışıyor.