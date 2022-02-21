Apple çalışanları, gizlilik için Android telefon tercih ediyor

Apple çalışanları, gizlilik için Android telefon tercih ediyor

Gelen bilgilere göre, sendikalaşma yolunda ilerleyen ABD'deki Apple çalışanları, gizlilik ve güvenlik için Android telefon kullanıyor.

3 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, bu başarısını çalışanlara yansıtmadığı için eleştirilerin hedefinde.

65 binden fazla perakende çalışanı olan Apple'ın bu tutumu, çalışanlar tarafından yoğun bir şekilde protesto ediliyor.

ABD'den gelen bilgilere göre, Apple çalışanları maaş ile ilgili yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle gizlice sendikalaşma yolunda ilerliyor.

iPHONE YERİNE ANDROID KULLANIYORLAR

Kimliklerinin Apple ve mağaza yetkilileri tarafından öğrenilmesini istemeyen çalışanların, iPhone yerine Android telefonlar tercih ettiği belirtiliyor.





Apple’ın çalışanlarına ödediği saatlik ücretin aynı bölgelerdeki diğer perakendecilerin ödediği ücretle neredeyse aynı olmasına rağmen, Apple'ın çok daha fazla gelir elde ettiği biliniyor.

Kazandıkları saatlik ücretin yetersiz olduğunu savunan Apple Store çalışanları, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na başvurarak destek talep ediyor. Konuyla ilgili Apple cephesinden şimdilik herhangi bir açıklama yok.