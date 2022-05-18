Petrol
113.23
1.16%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
482.164
-1.73%
BTXN Coin
14.82
5.85%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Apple, çalışanları haftada 3 gün ofise çağırma planını erteledi

    Apple, çalışanlarının haftada üç gün ofisten çalışmasını gerektiren bir planı, koronavirüs vakaları nedeniyle süresiz olarak askıya aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, çalışanları haftada 3 gün ofise çağırma planını erteledi

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma sistemine geçmişti.

    Son zamanlarda ise salgının etkisini yitirmesiyle birlikte ofise dönüş çalışmaları başlayan Apple, çalışanların çoğunluğunun pazartesi, salı ve perşembe günleri ofise geleceği karma bir sistem uygulamaya karar verdi.

    Çalışanlar tepki göstermişti

    Apple, artık çalışanlarının haftada 3 gün işe gelmesini istese de bu hibrit modele karşı çıkan çalışanlar, daha esnek bir model istiyor.

    Çalışanların isteklerini görmezden gelen Apple'da istifalar başlamış ve şirketin haftada üç gün ofise geri dönmeyi zorunlu tutmasından sonra istifa eden son isim, Apple’ın makine öğrenimi başkanı olmuştu.

    tim cook

    Ofise çağırma planları askıya alındı

    Gelen bilgilere göre Apple, hem çalışanlarından aldığı geri dönüşler, hem de son zamanlarda yükselişe geçen koronavirüs vakaları nedeniyle ofise dönme planlarını süresiz olarak erteledi.

    Ayrıca Apple, ABD genelindeki 100 mağazasında maske zorunluluğunu geri getirdiğini açıkladı.

    Apple CEO'su Tim Cook, daha önce yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söylemişti.


    İlginizi Çekebilir

    Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
    Ekonomi

    Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

    İstanbul’da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı
    3. Sayfa

    İstanbul’da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Görüş Bildir