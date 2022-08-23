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    Apple çalışanları ofise gitmeyi reddediyor

    Apple, çalışanlarını ofise dönmeleri konusunda uyarsa da çalışanlar, daha fazla esneklik talebinde bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:54
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    Apple çalışanları ofise gitmeyi reddediyor

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma düzenine geçmişti.

    Apple, pandemi etkisini yitirdiği için çalışanlarının haftada 3 gün işe gelmesini istiyor. Ancak bu hibrit modele karşı çıkan çalışanlar, daha esnek bir model istiyor.

    Apple’ın hibrit çalışma planı salı, perşembe ve ekibe göre değişen üçüncü bir günde çalışanlarının ofise dönmelerini zorunlu kılıyor. Ancak çalışanların oluşturmuş olduğu Apple Together platformu, Apple ile aynı fikirde değil.

    Apple Together, ofis ortamının ilhamı sınırladığını ve daha esnek çalışma koşullarında insanların daha mutlu ve üretken olduğunu söylüyor.

    tim cook

    Apple'dan ayrılanlar oldu

    Apple’ın makine öğrenim departmanı başkanı Ian Goodfellow, birkaç ay önce daha esnek çalışma koşulları için şirketten ayrılarak Google’a geçmişti.

    Öte yandan pandemi süresi boyunca pek çok firma ve iş sektörü çalışanlarına evden çalışma seçeneği sunmuştu

    Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söylemişti.


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