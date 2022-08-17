Apple, çalışanların çantalarını aradığı için 30 milyon dolar ödeyecek

Apple, çalışanların çantalarını aradığı için 30 milyon dolar ödeyecek

Mağaza çalışanlarının, mesai bitiminde çantalarının didik didik arayan Apple, 30 milyon dolar tazminat cezasına çarptırıldı.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, özellikle ABD çalışanlarına yaptığı üst arama politikası nedeniyle oldukça eleştiriliyor.

Şirket her gün mesai bitiminde, çalışanların bir şey çalıp çalmadığını kontrol etmek için detaylı bir üst ve çanta araması gerçekleştiriyor.

Ayrıca yarım saat süren bu uygulamayı mesai bitiminden sonra yapan Apple, çalışanların mesai bitiminde şirketten çıkmasına izin vermiyor.

ABD yasalarına göre Apple, mesaiye ek olarak yaptığı yarım saatlik üst arama politikası için çalışanlarına ek ücret ödemek zorunda.

Çünkü şirket, bu uygulamayı mesai saati içinde değil iş çıkışı yapıyor. Yani çalışanlar yarım saat daha şirkette bekletilmiş oluyor.

Bu duruma tepkili olan çalışanlar, ABD yasalarını çiğnediği gerekçesiyle, 2013 yılında Apple’dan şikayetçi olmuş ve ardından Apple, bu uygulamadan vazgeçmişti.





Apple, çalışanlara 30 milyon dolar ödeyecek

Kaliforniya eyaleti bölge mahkemesi, mesai bitiminde çalışanların çantasının ve kişisel eşyalarının aranmasını gerektiren bu politika nedeniyle Apple'a 30 milyon dolar tazminat cezası verdi.

14 bin 683 çalışanı kapsayan davada, masraflar kesildikten sonra kalan miktar davacılara ödenecek.