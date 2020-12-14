Apple çalışanlarının çoğu, hazirana kadar ofise dönemeyecek

Apple CEO'su Tim Cook, koronavirüs salgını nedeniyle personelin çoğunun hazirana kadar ofislere dönemeyeceğini duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma düzenine geçmişti.

Her ne kadar daha sonra bu kararlar gevşetilse de son zamanlarda salgının etkisini yeniden artırması, Apple'ı düşündürüyor.

Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlarla sanal bir toplantıda şirketin ofise dönme planına ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı.

HAZİRANDAN ÖNCE DÖNÜŞ YOK

Cook, çalışanların çoğunun 2021 yılı haziran ayından önce ofislere geri dönmeyeceğinin muhtemel olduğunu söyledi.





APPLE, EVDEN ÇALIŞMAKTAN MEMNUN

Cook, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söyledi.

Cook, "Yüz yüze işbirliğinin yerini alacak bir şey yok, ancak işimizi üretkenlikten ödün vermeden ofis dışında da nasıl yapabileceğimiz konusunda çok şey öğrendik ve tüm bu gelişmeler oldukça önemli." ifadelerini kullandı.