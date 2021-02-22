Apple Car açıklaması yapan Hyundai yöneticilerine soruşturma

Sürücüsüz araba konusunda Apple ile görüştüklerini açıklayan bazı Hyundai yöneticilerinin, şirketin borsa değerinin arttığı dönemde hisse sattıkları iddia ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Son günlerde Apple'ın, kendi sürücüsüz otomobili için Hyundai ve Kia ile görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın çok yakında gerçekleşeceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Hatta bazı Hyundai yöneticileri, şirketin Apple ile görüştüğünü resmen doğrulamıştı. Bu açıklamaların ardından Hyundai'nin hisse senedi fiyatı yüzde 50 civarında artmıştı.

Ancak Hyundai, ilerleyen günlerde Apple ile görüştüğünü kesin bir dille yalanlayınca hisseler yeniden eski haline döndü.

HYUNDAI YÖNETİCİLERİNE SORUŞTURMA

Reuters'ın haberine göre Güney Kore Menkul Kıymetler Borsası, Hyundai yöneticileri hakkında soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Ortaya atılan iddialara göre Apple ile görüşüldüğünü açıklayan Hyundai yöneticileri, şirketin değerini artırdıktan sonra toplam 753 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

Güney Kore Menkul Kıymetler Borsası ise bu iddiaların doğru olup olmadığını araştırmak için olaya el atmış durumda.

Öte yandan Apple, elektrikli ve otonom aracının üretimi için farklı şirketlerle görüşüyor. Hyundai'den sonra Nissan'ın kapısını çalan ABD'li şirket, buradan da olumsuz yanıt almıştı.