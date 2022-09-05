Apple Car, şimdiden Tesla'nın tahtını sallamaya başladı

Yeni bir araştırmaya göre Apple Car, henüz piyasaya sürülmemesine rağmen Tesla'dan daha popüler.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, diğer üreticilerden birkaç ismi transfer etmişti.

Diğer üreticilere göre sürücüsüz araç projesini sessiz bir şekilde yürüten ABD'li şirket, şimdiden oldukça ses getirmişe benziyor.

Tesla'dan daha popüler

Bir araştırma şirketinin 200 bin yeni araç sahibiyle yaptığı ankette; Apple, marka değerlendirme listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Katılımcıların yüzde 26’sı Apple markasını sevdiklerini ve bir araba yaparsa satın almayı düşüneceklerini söyledi.

Apple, 45’ten fazla markanın katıldığı ankette Toyota ve Honda’nın arkasında ve Tesla, Lexus ve BMW’nin önünde yer aldı.

Ankete göre Tesla sahiplerinin yarısından fazlası gelecekte bir Apple arabası satın almayı düşünüyor.