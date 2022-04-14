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    Apple, çentiksiz iPhone patenti aldı

    Apple’ın aldığı yeni bir patent, çentiksiz iPhone’un yakında gelebileceğini ve nasıl görünebileceğini gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 11:00
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    Apple, çentiksiz iPhone patenti aldı

    Apple, her ne kadar çentikli ekranı ilk benimseyen akıllı telefon üreticisi olsa da günümüzde rakipleri artık bu tasarımı tamamen bıraktı ve çentiği kaldırdı.

    Çentikli ekran tasarımında ısrar eden Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 13 serisinde çentiği biraz daha küçültmüştü.

    Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı belirtiliyor.

    Çentiksiz iPhone çalışmaları sürüyor

    Apple'ın yeni aldığı patent, gelecek yıllarda çentiksiz iPhone görebileceğimizi bir kez daha gösteriyor.

    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'a iPhone'daki çentiği ortadan kaldıran ve TrueDepth kamera sistemini telefonun ekranının arkasına konumlandıran bir patent verdi.

    Apple, çentiksiz iPhone patenti aldı #1

    Yukarıdaki patent görüntüsü, iPhone kamera çentiği ile gelecekteki tasarımda kameraların nasıl gizleneceği arasındaki farkı gösteriyor.

    Bu yılki iPhone'lar nasıl olacak

    Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 Pro'nun CAD çizimlerinden yeni render görüntüleri oluşturuldu.

    Bu görüntülerin sahibi, daha önce de Samsung Galaxy S22 ve Google Pixel 5 dahil olmak üzere bazı akıllı telefonların tasarımını doğru bir şekilde ortaya çıkaran David Kowalski.

    Görüntüler, 2022 model amiral gemisi iPhone'un, Face ID sensörlerini ve bir selfie kamerasını barındırmak için, biri yuvarlak ve biri hap şeklinde oval olmak üzere iki delikle geleceğine dair daha önceki sızıntıları doğruluyor.

    Şirket bu yönde bir değişiklik yapması durumunda, 2017'de piyasaya sürülen iPhone X modelinden bu yana ilk kez çentiği rafa kaldırmış olacak.

    iphone 14

    Apple, çentiksiz iPhone patenti aldı #3


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