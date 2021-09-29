Apple CEO'su Tim Cook, 10 milyon dolara malikane satın aldı

Apple CEO'su Tim Cook, özel bir yerleşim yerinde 10 milyon dolara malikane satın aldı ve dünyaca ünlü isimlerle komşu oldu.

Steve Jobs'un, 24 Ağustos 2011 tarihinde Apple'ın CEO'luk koltuğunu bırakmasının ardından Apple'ın yeni CEO'su olan Tim Cook, 10 yıl boyunca başarılı bir şekilde ABD'li şirketi yönetiyor.

Geride kalan 10 yılda Apple’ın dünyanın en değerli firması olmasında büyük payı olan Tim Cook, Steve Jobs ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak 10. yılında 750 milyon dolarlık Apple hissesiyle ödüllendirilmişti.

10 MİLYON DOLARA DEV BİR MALİKANE SATIN ALDI

Tim Cook, Apple'dan aldığı ödülün çok küçük bir bölümüyle, Güney Kaliforniya La Quinta'da dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı yer olarak bilinen Madison Club'dan dev bir malikane satın aldı.

Yaklaşık bir hektarlık arazi üzerine inşa edilen 9 bin 956 metrekarelik malikane, aynı zamanda dünyaca ünlü isimlere de komşu.

Aynı bölgede, milyon dolarlık malikanelerde yaşayan insanların arasında Kim Kardashian, Kris Jenner, Nike'ın kurucusu Phil Knight ve dünyaca ünlü yıldız Cindy Crawford da var.

SERVETİ 1.5 MİLYAR DOLAR

Blomberg’in milyarderler endeksine göre Tim Cook’un kişisel serveti 1.5 milyar dolar seviyesinde.

İşte Tim Cook'un yeni malikanesinden fotoğraflar...











