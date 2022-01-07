Apple CEO'su Tim Cook, 2021'de kazancını 6 kat artırdı

Apple CEO'su Tim Cook'un 2021'de elde ettiği gelir, 98 milyon doları aştı.

Geçtiğimiz günlerde 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak yeni bir rekor kıran ABD'li teknoloji devi Apple, bu başarısını biraz da CEO Tim Cook'a borçlu.

Görevde kaldığı süre boyunca Apple'a yeni ürünler katan ve marka değerini artıran Tim Cook, geçtiğimiz yıl gelirine gelir kattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na rapor sunan Apple’a göre Tim Cook, 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık 6,6 kat daha fazla gelir elde etti.

98 MİLYON DOLAR KAZANDI

Cook, tıpkı 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi 2021 yılında 3 milyon dolar yıllık ücret aldı. Ancak ödüller ve bonuslarla birlikte bu rakam 2021'de 98 milyon 734 bin dolara kadar yükseldi.

Cook, 2020 yılında 14,7 milyon dolar, 2019 yılındaysa 11,5 milyon dolar gelir elde etmişti.



Tim Cook’un 2021 gelirinin büyük bir kısmını hisse senedi ödülleri oluşturdu. Apple CEO'su, geçen yıl 82 milyon 347 bin 835 milyon dolar değerinde hisse senedi ödülü aldı.

