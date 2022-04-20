Apple cihazlarındaki güvenlik açıkları 5 kat arttı

Apple ürünlerinde bulunan güvenlik açıklarının sayısı geçen yılın ikinci yarısında neredeyse 5 kat artış gösterdi.

Her ne kadar güvenlik açıkları genellikle Android işletim sisteminde karşımıza çıksa da kendi işletim sistemlerini tercih eden Apple'ın da son zamanlarda başı ağrımaya başladı.

Atlas VPN tarafından hazırlanan rapora göre Apple ürünlerindeki güvenlik açıklarının sayısı, 2021'in ikinci yarısında tam 5 kat artış gösterdi.

Uzmanlar, Apple yazılımlarında bilgisayar korsanlarının yararlanmayı başardığı 380 güvenlik açığı tespit etti.

Apple, hala rakiplerinden daha güvenli

Apple ekosistemi, tespit edilen açıklara rağmen pazardaki ana rakiplerinin ürünlerinden hala daha güvenli bir konumda yer alıyor.

Güvenlik açıklarının çoğu, Google Chrome tarayıcısı ve Android işletim sistemi sürümlerinde tespit edildi.

Bir diğer ABD'li şirket Microsoft ise tespit edilen açık sayısı söz konusu olduğunda ikinci sırada kendine yer buldu.