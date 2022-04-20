Petrol
108.16
0.85%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
614.098
2.31%
BTXN Coin
30.00
-3.25%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Apple cihazlarındaki güvenlik açıkları 5 kat arttı

    Apple ürünlerinde bulunan güvenlik açıklarının sayısı geçen yılın ikinci yarısında neredeyse 5 kat artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple cihazlarındaki güvenlik açıkları 5 kat arttı

    Her ne kadar güvenlik açıkları genellikle Android işletim sisteminde karşımıza çıksa da kendi işletim sistemlerini tercih eden Apple'ın da son zamanlarda başı ağrımaya başladı.

    Atlas VPN tarafından hazırlanan rapora göre Apple ürünlerindeki güvenlik açıklarının sayısı, 2021'in ikinci yarısında tam 5 kat artış gösterdi.

    Uzmanlar, Apple yazılımlarında bilgisayar korsanlarının yararlanmayı başardığı 380 güvenlik açığı tespit etti.

    Apple, hala rakiplerinden daha güvenli

    Apple ekosistemi, tespit edilen açıklara rağmen pazardaki ana rakiplerinin ürünlerinden hala daha güvenli bir konumda yer alıyor.

    Güvenlik açıklarının çoğu, Google Chrome tarayıcısı ve Android işletim sistemi sürümlerinde tespit edildi.

    Bir diğer ABD'li şirket Microsoft ise tespit edilen açık sayısı söz konusu olduğunda ikinci sırada kendine yer buldu.

    apple


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı artmaya devam ediyor
    Ekonomi

    Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı artmaya devam ediyor

    Kamuda karar kalitesi yaşam kalitesini etkiliyor
    Gündem

    Kamuda karar kalitesi yaşam kalitesini etkiliyor

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir