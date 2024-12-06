Apple Çin'de baskı altında: Yapay zeka için gizlilikten vazgeçebilir

Haber Merkezi

Apple, Çin pazarında yapay zeka özelliklerini kullanıma sunma konusunda zorluklarla karşı karşıya.

Şirket, Çin'deki kullanıcıların gizliliğini korumak ve yerel düzenlemelere uyum sağlamak arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

BAİDU İLE İŞ BİRLİĞİ

Apple, Çin'deki yapay zeka hizmetleri için Baidu ile iş birliği yapıyor. Ancak, Baidu'nun yapay zeka modelleri Apple'ın standartlarını karşılamakta zorlanıyor ve kullanıcı isteklerini yanlış anlayabiliyor.

Baidu, yapay zeka modellerini geliştirmek ve kullanıcı isteklerini analiz etmek için toplanan verileri kullanmak istiyor.

Apple ise gizlilik politikaları gereği bu verileri toplamayı reddediyor. Bu durum, iki şirket arasında anlaşmazlığa neden oluyor.

APPLE İÇİN ZOR BİR KARAR

Apple, Çin pazarındaki konumunu korumak için yapay zeka özelliklerini sunmak zorunda.

Ancak, bunu yaparken kullanıcı gizliliğinden ödün vermek istemiyor. Şirket, zor bir karar vermek zorunda kalabilir.

Apple, bu yıl yayınladığı yazılım güncellemelerinde de eleştiriliyor. iPhone 16'nın bazı bölgelerde eksik özelliklerle piyasaya sürülmesi ve Apple Intelligence'ın Çin'de kullanılamaması, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Apple, ya Baidu ile olan iş birliğini sonlandırmalı ya da Çin'deki kullanıcıların gizliliğini diğer ülkelerdeki kullanıcılar kadar koruyamayacağını kabul etmeli. Şirketin bu konuda vereceği karar, Çin pazarındaki geleceğini etkileyebilir.