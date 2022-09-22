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    Apple, Çin'de iPhone üretmek istemiyor

    Apple, 2025 yılına kadar iPhone üretiminin dörtte birini Hindistan'a taşıyabilir.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:23
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    Apple, Çin'de iPhone üretmek istemiyor

    Apple, üretimde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü daha önce Hindistan'a kaydırmış ve bazı modellerin üretimine başlamıştı.

    ABD merkezli şirket, artık Hindistan'da daha fazla iPhone üretmek istiyor. JPMorgan analistleri, teknoloji devi artan jeopolitik gerilimler ve katı koronavirüs kuralları nedeniyle üretimi Çin dışına çıkarmak istediğini söylüyor.

    iPhone üretimi Hindistan'a kayıyor

    Rapora göre Apple, 2025 yılına kadar iPhone üretiminin dörtte birini Hindistan'a taşıyabilir. Ayrıca şirket, 2022'nin sonlarından itibaren iPhone 14 üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini Çin'den Hindistan'a taşıyacak.

    iphone 14

    Ayrıca Mac, iPad, Apple Watch ve AirPod'lar dahil olmak üzere tüm Apple ürünlerinin yaklaşık yüzde 25'inin 2025 yılına kadar Çin dışında üretileceği tahmin ediliyor.

    Hindistan, Çin'den sonra en büyük pazar

    Son yıllarda Hindistan birçok akıllı telefon üreticisinin ilgi odağı haline geldi. Özellikle koronavirüs salgınının patlak vermesi nedeniyle Çin'de üretim yapmak istemeyen şirketler, 1 milyarı aşan mobil kullanıcı sayısıyla Çin'den sonra en büyük telefon pazarı olan Hindistan'a taşınıyor.

    Örneğin Güney Koreli şirket Samsung, geçtiğimiz yıllarda Çin'deki son bilgisayar fabrikasını da kapattığını duyurmuştu.


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