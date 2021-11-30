Euro
14.4676
-0.01%
Dolar
12.7811
-0.27%
Altın
742.13
0.97%
Borsa
1.809
0%
Bitcoin
718.312
-2.07%
BTXN Coin
51.55
-4.09%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C

    Apple, Çin'deki en büyük akıllı telefon tedarikçisi oldu

    Apple, güçlü iPhone 13 satışları sayesinde Vivo'yu geçerek Çin'de en çok satan akıllı telefon markası olmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, Çin'deki en büyük akıllı telefon tedarikçisi oldu

    Araştırma şirketi Counterpoint Research, Ekim 2021 için Çin'deki akıllı telefon satışlarına ilişkin verileri paylaştı. Çin pazarında lider olan Vivo, ekim ayında liderlik koltuğunu Apple'a kaptırdı.

    Counterpoint Research, iPhone 13'e olan güçlü talep sayesinde Apple'ın Çin'deki en büyük akıllı telefon tedarikçisi haline geldiğini söylüyor. ABD'li marka, en son 2015 yılında Çin'de liderliğe yükselmişti.

    Apple, akıllı telefonları Çin'de yarı fiyatına sunma eğiliminde olan Xiaomi, OPPO, Vivo ve Huawei gibi yerli firmaların önüne geçemiyordu. Ancak iPhone 13 serisi bu durumu değiştirdi.

    EKİMDE SATIŞLAR YÜZDE 46 ARTTI

    Apple'ın satışları, iPhone 13 modellerinin tanıtılmasıyla birlikte eylül ayına göre yüzde 46 arttı. Bu rakam, Çin'deki tüm akıllı telefon tedarikçileri arasında ekim 2021'de kaydedilen en yüksek büyüme olarak kayda geçti.

    Apple'ın büyümesine katkıda bulunan bir diğer faktör de ABD yaptırımları sonucunda Huawei'nin yaşadığı düşüş olarak gösteriliyor.

    apple

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir