Apple, Çin'deki en büyük akıllı telefon tedarikçisi oldu

Apple, Çin'deki en büyük akıllı telefon tedarikçisi oldu

Apple, güçlü iPhone 13 satışları sayesinde Vivo'yu geçerek Çin'de en çok satan akıllı telefon markası olmayı başardı.

Araştırma şirketi Counterpoint Research, Ekim 2021 için Çin'deki akıllı telefon satışlarına ilişkin verileri paylaştı. Çin pazarında lider olan Vivo, ekim ayında liderlik koltuğunu Apple'a kaptırdı.

Counterpoint Research, iPhone 13'e olan güçlü talep sayesinde Apple'ın Çin'deki en büyük akıllı telefon tedarikçisi haline geldiğini söylüyor. ABD'li marka, en son 2015 yılında Çin'de liderliğe yükselmişti.

Apple, akıllı telefonları Çin'de yarı fiyatına sunma eğiliminde olan Xiaomi, OPPO, Vivo ve Huawei gibi yerli firmaların önüne geçemiyordu. Ancak iPhone 13 serisi bu durumu değiştirdi.

EKİMDE SATIŞLAR YÜZDE 46 ARTTI

Apple'ın satışları, iPhone 13 modellerinin tanıtılmasıyla birlikte eylül ayına göre yüzde 46 arttı. Bu rakam, Çin'deki tüm akıllı telefon tedarikçileri arasında ekim 2021'de kaydedilen en yüksek büyüme olarak kayda geçti.

Apple'ın büyümesine katkıda bulunan bir diğer faktör de ABD yaptırımları sonucunda Huawei'nin yaşadığı düşüş olarak gösteriliyor.