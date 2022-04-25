Apple, Çin'e olan bağımlılığı azaltmak istiyor

Apple, Çin'e olan üretim bağımlılığını azaltmak için farklı alternatifler aramaya başladı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları devam ederken dünya devi Apple, artık Çin'e bağlı kalmak istemiyor.

Çin'deki tedarik zincirini yeniden yapılandırmak isteyen şirket, bu konuda ne kadar ciddi olduğunu geçtiğimiz yıllarda tedarikçilerine haber yollayarak göstermişti.

Apple, farklı yollar arıyor

Şu anda ülkede devam eden sıkı karantina uygulamaları nedeniyle konuyu yeniden gündemine alan Apple, farklı yollar bulmaya çalışıyor.

TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2020'nin başlarında Çin dışında üretim tesisleri kurmayı ciddi olarak düşünmeye başladığını, ancak şirketin çeşitlendirme öncesi aşamaya ancak şimdi geçtiğini söyledi.

Apple'ın ilk olarak Hindistan ve Tayvan'daki tedarikçi fabrikaları düşündüğü bildirildi.



