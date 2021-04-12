Apple, çip krizi nedeniyle iPad ve MacBook'ların üretimini erteledi

Apple, çip tedarik sorunları nedeniyle iPad ve MacBook da dahil olmak üzere, birçok ürünün üretim sürecinin askıya alındığını duyurdu.

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrasıda, tüm dünyada çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Yeterli çip tedarik edemeyen birçok marka, üretimlerine geçici de olsa ara verirken, çip krizi büyüyerek başta bilgisayar ve akıllı telefon üretimi olmak üzere diğer sektörlere de sıçrıyor.

APPLE'IN ÜRETİMİ AKSADI

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ABD merkezli Apple, çip tedarik sorunları nedeniyle birçok ürünün üretim sürecini askıya aldı.

Apple’ın ünlü dizüstü bilgisayar serisi MacBook ve iPad’lerin üretim sürecini ertelediği belirtilirken, bazı ürünlerin üretiminin yılın ikinci yarısına sarkabileceği söyleniyor.

iPHONE'LAR ETKİLENMEYECEK

En çok merak edilen konulardan biri de eylül ayında tanıtılacak iPhone'ların çip krizinden etkilenip etkilenmeyeceği sorusu. Apple'dan yapılan açıklamada, iPhone'ların üretiminde şu anda herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Ancak önümüzdeki aylarda çip krizinin giderek büyümesi, iPhone'ların daha geç satışa çıkmasına neden olabilir.