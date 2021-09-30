Apple, çip krizinden en az etkilenen telefon markası oldu

Apple, çip krizinden en az etkilenen telefon markası oldu

Counterpoint Research raporuna göre Apple, aylardır devam eden küresel çip krizinden en az etkilenen akıllı telefon markası konumunda.

Counterpoint Research tarafından hazırlanan en son "Küresel Akıllı Telefon Üç Aylık Sevkiyat tahminlerine" göre, 2021 için sevk edilecek toplam birimlerin yılda yalnızca yüzde 6 artarak 1,41 milyar adede ulaşması bekleniyor;

Counterpoint, daha önce yıllık yüzde 9 büyüme ile 1,45 milyar adet akıllı telefon sevkiyatı yapılacağını tahmin etmişti. Ancak görünüşe göre, son aylarda yaşanan çip krizi işleri biraz değiştirdi.

"EN AZ ETKİLENEN APPLE"

Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tom Kang yaptığı açıklamada, “Yarı iletken sıkıntısı ekosistemlerdeki tüm markaları etkiliyor gibi görünüyor. Samsung, Oppo ve Xiaomi gibi üreticilerin hepsi etkilendi ve tahminlerimizi düşürüyoruz. Ancak Apple, çip sıkıntısına iyi dayandı ve en az etkilenen marka konumunda." ifadelerini kullandı.

Akıllı telefon endüstrisi, koronavirüsün 2020'de piyasayı sert bir şekilde vurmasının ardından bu yıl güçlü bir toparlanmaya hazırlanıyordu.

Akıllı telefon satıcıları, geçen yılın sonundan itibaren büyük parça siparişleri verdi ve piyasayı canlandırdı. Ancak küresel çapta yaşanan çip tedarik sorunları, işleri tamamen bozdu.

Bununla birlikte, bazı akıllı telefon markaları ve satıcıları, 2021'in ikinci çeyreğinde temel bileşenlerde talep edilen miktarların yalnızca yüzde 80'ini teslim aldıklarını söylüyor.

2021'in 3. çeyreğine baktığımızda ise işlerin daha da kötüleştiğini görüyoruz. Bazı akıllı telefon üreticileri, artık yalnızca parça siparişlerinin yüzde 70'ni teslim alabildiklerini söylüyor.