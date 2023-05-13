Apple dışarıya bilgi sızdıran çalışanını yakaladı Apple, yürüttüğü bir güvenlik operasyonunda yeni ürünleriyle ilgili dışarıya veri sızdıran bir çalışan tespit etti.

ensonhaber.com

Akıllı telefonlarla ilgili güvenilir sızıntı kaynakları, birçok bilginin telefonlar tanıtılmadan önce elimize ulaşmasını sağlıyor.

Son zamanlarda ise bazı üreticiler, bu sızıntıları yapanlara karşı savaş açmış durumda. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Xiaomi ile yaptığı anlaşmayı ihlal eden ve telefonları sızdıran bir Çinli, 155 bin dolar ceza almıştı.

Apple, bilgi sızdıran bir çalışan tespit etti

Apple, yürüttüğü bir güvenlik operasyonunda yeni ürünleriyle ilgili dışarıya veri sızdıran bir çalışan tespit etti.

Şirket, sızıntıların kaynağı olduğundan şüphelenilen çalışanlara gelecek ürünler hakkında yanlış bilgiler verdi ve böylece hangi çalışanın bilgi sızdırdığı ortaya çıktı.

@analyst941 isimli Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde iOS 17 işletim sistemi ve diğer Apple ürünleriyle ilgili bilgiler paylaşmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Final Cut Pro ve Logic Pro'nun iPad sürümleri için de farklı çıkış tarihleri veren Twitter hesabı, kız kardeşi Apple'da çalışan bir adama ait çıktı. Durumu tespit eden Apple, çalışanı işten çıkardı.