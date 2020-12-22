Apple, dört yıl içinde kendi otomobilini piyasaya sürecek

Apple, dört yıl içinde kendi otomobilini piyasaya sürecek

Reuters'a konuşan Apple'a yakın kaynaklara göre şirket, üzerinde çalıştığı otomobilini 2024 yılında tamamlayacak.

Son zamanlarda sürücüsüz otomobillere olan ilgi bir hayli artmış durumda. Birçok şirket bu pazara dev yatırımlar yaparken, Apple'ın da yıllardır "Project Titan" isminde sürücüsüz araç projesi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Tamamen elektrikli olması beklenen otomobil hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamış ve şirket, günümüze kadar bu projeyi gizlilikle yürütmeyi başarmıştı.

YENİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında "Project Titan" isimli projeyi tamamlayacak ve ilk sürücüsüz aracıyla karşımıza çıkacak. Ancak kaynaklara göre pandeminin etkisini artırması, bu tarihi 2025 yılına kadar öteleyebilir.





Apple'a yakın kaynaklar tarafından yapılan diğer açıklamalara göre Apple, aracını kendisi üretmek yerine başka otomobil üreticileriyle lisans anlaşması yapabilir. Yani tüm teknolojileri Apple'a ait olan bir otomobil, ünlü bir otomobil markası adı altında satışa çıkabilir.

Son derece gizli tutulan bu çalışma, Tesla'nın mühendislik ekibinden bir kıdemli çalışanın da ekibe katılmasıyla yıllar boyu birçok değişiklik geçirdi.

Deneyimli bir Apple analisti olan Ming Chi Kuo ise, Apple markalı ilk otomobil için 2023-2025 yıllarına işaret ediyor.