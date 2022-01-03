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    Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu

    ABD merkezli dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 23:15
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    Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu

    Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple yine bir ilke imza attı. ABD merkezli teknoloji devi, hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.

    KISA BİR SÜREDE 3 TRİLYON DOLARLIK PİYASA DEĞERİNE ULAŞTI

    Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değerinden 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ise iki yıldan kısa sürdü. Apple'ın 1 trilyon dolarlık piyasa değerinden 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması da yaklaşık 2 yıl sürmüştü.

    MICROSOFT'TAN DA BEKLENİYOR

    Apple ardından 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması beklenen şirket ise, ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi olan Microsoft’un olması bekleniyor.

    Microsoft, geçtiğimiz sene haziran ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmıştı.

    Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu #1


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