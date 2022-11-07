Apple, düşük iPhone 14 sevkiyatı konusunda uyardı

Koronavirüs nedeniyle Çin'de üretim yapmakta zorlanan Apple, iPhone 14 modellerinin gecikebileceğini söyledi.

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle, tesisin kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca Çin, Foxconn’un en büyük üretim tesisinin bulunduğu Zhengzhou şehri için 7 günlük kapanma uygulama kararı aldı.

iPhone 14 üretimi sekteye uğradı

Artan enflasyon, faiz oranları ve tüketici harcamalarında yapılan kesintiler nedeniyle teknoloji sektörü zor durumda kalırken, Apple ise iPhone 14 modellerine olan yüksek talep sayesinde sarsıntı yaşamamıştı.

Ancak şirket, Çin'deki en büyük üretim tesisinde yaşanan tam kapanma nedeniyle oldukça endişeli. Apple, iPhone 14 modellerinin sevkiyatlarının önceden tahmin edilenden daha düşük olmasını bekliyor

Konuyla ilgili Apple'dan yapılan açıklamada, "Tesis şu anda önemli ölçüde azaltılmış kapasitede çalışıyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine yönelik güçlü talep görmeye devam ediyoruz. Ancak artık iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sevkiyatlarının önceden tahmin ettiğimizden daha düşük olmasını bekliyoruz." dedi.

Çin'deki koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, sağlık yetkilileri sıkı koronavirüs kısıtlamalarına bağlı kalacaklarını söyleyerek şirketleri hayal kırıklığına uğrattı.

Çin'in koronavirüs önlemleri

Çin, birkaç koronavirüs vakasının görüldüğü şehirlerde bu vakaları izole etmek yerine tüm şehri kapatmayı tercih ediyor.

Bu politika kapsamında fabrikalarda üretimin sürmesi için belli istisnalar uygulanıyor.

Çalışanların tüm ihtiyaçlarını fabrika sınırları içinde karşılaması ve bu sınırları terk etmemesi koşuluyla fabrikalarda üretim devam edebiliyor. Yine de birçok fabrika, karantina döneminde üretim sıkıntıları yaşıyor.

Foxconn’un, çalışanların sıkıntılarını gidermek için maaşları artırdığı, üretimde yaşanacak olası aksamaları engellemek için ise diğer fabrikaları devreye soktuğu söyleniyor.