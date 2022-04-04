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    Apple, ekran altı parmak izi kullanmayı düşünmüyor

    Apple, iPhone için ekran altı Touch ID parmak izi tarayıcısını iPhone 17 modeline kadar kullanmayacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 09:58
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    Apple, ekran altı parmak izi kullanmayı düşünmüyor

    Son yıllarda akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesiyle birçok yenilik karşımıza çıktı. Bu yeniliklerden biri de ekranın altına gömülü parmak izi tarayıcısı.

    Bazı üst segment Android telefonlarda bu teknoloji kullanılsa da Apple, iPhone'larda henüz böyle bir tarayıcı kullanmıyor.

    iPhone 14 serisinin bu teknolojiyi alan ilk seri olacağına dair söylentiler olsa da böyle bir özellik karşımıza çıkmadı.

    Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2023 yılına kadar iPhone'ların ekran altı parmak izi tarayıcıları kullanabileceğini söylüyordu. Ancak Kuo, tahminlerini güncelledi.

    2025'E KADAR KARŞIMIZA ÇIKMAYACAK

    Kuo, tahminlerini revize ederek ekran içi parmak izi okuyucularının 2025'e kadar görünmeyebileceğini söyledi. Bu da yeni özelliğin iPhone 17 modellerinde karşımıza çıkabileceğini gösteriyor.

    iphone

    APPLE, HER ZAMAN GERİDEN TAKİP EDİYOR

    Apple, zaman içinde bu teknolojilerde önemli geliştirmeler yaptığı için diğer rakiplerinden biraz geride kalıyor. Şirket, bu plan doğrultusunda hatasız bir deneyim sunmak istiyor.

    Örneğin, şu anda birçok marka çentik devrini tamamen kapatmasına rağmen Apple henüz bu tasarımdan vazgeçmiş değil. Kaynaklar, çentiği ve delikleri olmayan ilk Apple akıllı telefonunun iPhone 16 Pro olacağını söylüyor.


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