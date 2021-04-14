Apple, elektrikli otomobil için LG ile görüşme halinde

The Korea Times tarafından yayınlanan habere göre Apple, elektrikli otomobil projesinde Güney Koreli şirket LG ile anlaşmak üzere.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Daha önce Apple'ın, kendi sürücüsüz otomobili için Hyundai ve Kia ile görüşme halinde olduğu iddia edilse de bu haberler yalanlanmıştı. Şimdi ise ortaklık konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

APPLE, LG İLE ANLAŞMAK ÜZERE

The Korea Times tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, ilk elektrikli aracı için LG ile anlaşmak üzere.

Paylaşılan bilgilere göre Apple, ilk elektrikli otomobilinin pazarlama durumunu test etmek için sınırlı sayıda üretim gerçekleştirecek.

Şirkete yakın kaynaklara göre, her iki şirket anlaşmadan sonra elektrikli aracı geliştirmeye başlayacak ve ilk model 2024 yılında karşımıza çıkacak. Bu tarih, daha önce Reuters tarafından paylaşılan tarihi de doğruluyor.

LG, ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarından çekilen LG, artık tamamen elektrikli araçlara yöneleceğini açıklamıştı.

Güney Koreli şirket, şu anda Kanada merkezli otomobil parçası üreticisi Magna International ile zaten iş birliği yapıyor.

Öte yandan LG Display, LG Chem, LG Energy Solution ve LG Innotek gibi LG'nin yan kuruluşları halihazırda Apple'a parça tedariği sağlıyor. Bu nedenle iki şirketin elektrikli otomobiller için anlaşması pek de sürpriz olmayacak.

Son olarak, her iki şirketten de konuyla ilgili resmi bir açıklamanın olmadığını hatırlatalım.